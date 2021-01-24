اجتماع خليجي يناقش تعزيز التجارة البينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم أمس، موضوع تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، بمشاركة مديري الجمارك بدول المجلس. ورأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري زايد الزياني، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عن التجارة البينية بين دول المجلس، وتوقعات حجمها خلال الفترة 2021 ـ 2025، قدمه المركز الإحصائي لدول وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عن التجارة البينية بين دول المجلس، وتوقعات حجمها خلال الفترة 2021 ـ 2025، قدمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه دول المجلس في تعزيز تجارتها البينية، والصعوبات التي تعترض العمل الخليجي المشترك في هذا المجال، على ضوء نتائج ورشة العمل المختصة التي تم عقدها بتاريخ 18 يناير 2021، وتوصلوا إلى عدد من التوصيات لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ودعم الإمكانات والفرص المتاحة لجعل المبادلات التجارية أكثر نموا في المراحل المقبلة، تحقيقا للتكامل الاقتصادي، وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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