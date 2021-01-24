تدشين خط اتصال دولي بسرعة فائقة لدعم باحثي «كاوست»

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الترقية الكبيرة في سرعة الاتصال: قبل: سرعة 100 جيجابت في الثانية

يستغرق نقل بيانات بحجم 100 تيرابايت أكثر من 24 ساعة. بعد: سرعة 400 جيجابت في الثانية

يستغرق نقل بيانات بحجم 100 تيرابايت 37 دقيقة فقط. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، خط اتصالها الدولي الجديد بسرعة نقل بيانات فائقة تبلغ 400 جيجابت في الثانية، تمثل 4 أضعاف السرعات الشائعة، بهدف تيسير تواصل باحثي الجامعة مع أقرانهم الدوليين ودعم أبحاثهم التعاونية الدولية. وقال رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان «من خلال ترقية سرعة الاتصال في جامعتنا سنتمكن من تعزيز التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم والاستمرار بتقديم أبحاث عالمية مؤثرة». وأضاف «إن هذا المشروع سوف يتيح لعلماء الجامعة إمكانية استخدام بعض التطبيقات العلمية عالية الأداء، بما في ذلك تطبيقات نقل البيانات المجمعة بكميات كبيرة، والتحكم في التجارب عن بعد، والتحليل المرئي للبيانات». بدوره أفاد المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في (كاوست) جيسون روس، أن هذه السرعة الجديدة للاتصال هي سرعة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، وتعد من بين الأسرع في العالم مقارنة بحزم الاتصال المتعددة ذات سرعة 100 جيجابت في الثانية الشائع استخدامها في المؤسسات البحثية والتعليمية في معظم أنحاء العالم. وأشار إلى أنه بالاستفادة من هذه السعة الفائقة لنقل البيانات سيتمكن باحثو الجامعة من التغلب على قيود النطاق الترددي والتي كانت في السابق تخنق الأبحاث التعاونية وتعيق الاكتشافات، حيث يمكن الآن الاستفادة الكاملة من القدرات الحاسوبية الفائقة للحاسوب العملاق (شاهين 2) في معالجة كميات ضخمة من البيانات الحديثة في كاوست ومن حول العالم.

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