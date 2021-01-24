تأسيس مجلس أعمال سعودي أوزبكي وتشغيل رحلات مباشرة بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمت اتفاقية بين الجانبين لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، لمواصلة وتعزيز العمل المشترك، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، واتفاقية ثنائية بين طيران ناس السعودي والخطوط الأوزبكية بهدف تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان بهدف تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم والبحوث والدراسات العلمية وعمليات الطباعة والثقافة والمخطوطات.

وأقيمت في مدينة بخارى فعاليات المنتدى بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور زاكوف، ومشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والحكومي من البلدين. وأكد الفالح خلال المنتدى حرص القيادة على توثيق العلاقات مع أوزبكستان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية.

وقال الفالح «نتطلع لتنمية الشراكة بين بلدينا بما يحقق تطلعات قيادتينا، ويرقى لمستوى الروابط التي تجمع البلدين»، مبينا أن «الطموحات كبيرة، وسنعمل كمسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة». وأضاف «إن جمهورية أوزبكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات، ويسعدنا أن نسهم ونشارك بفعالية في خطتها الاستثنائية للتحول والنمو الاقتصادي».

دور القطاع الخاص

وتطرق إلى أهمية دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية للدول منوها بالدور الذي يقوم به في تعزيز التعاون والشراكات الدولية ومد جسور التواصل بين الشعوب والدول، مشيرا إلى أن المملكة تعول على الشركات الريادية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة.

وأفاد وزير الاستثمار بأن زيارة الوفد السعودي لجمهورية أوزبكستان بمشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة تؤكد أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن إطار رؤيتي البلدين والاستراتيجيات التنموية إلى مشاريع على أرض الواقع ستدشن قريبا -بمشيئة الله-، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الشركات السعودية والأوزبكية المشاركة في المنتدى في سبيل تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

مستويات تعاون أعلى

من جهته أشار نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور زاكوف خلال أعمال المنتدى إلى أن حضور الوفد السعودي إلى أوزبكستان في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على السفر التي يشهدها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تربط السعودية وأوزبكستان والمبنية على الثقة المتبادلة، والرغبة العميقة لدى البلدين في النمو والازدهار.