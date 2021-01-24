شكرا لقرائتكم خبر 7 تحالفات مدعوة لتقديم عروضها تمهيدا لتملك 60% من مشروع رأس الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 7 شركات وتحالفات استراتيجية مسبقة التأهيل لتقديم عروضها (RFP) للمشاركة في أعمال تنفيذ تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير، مشيرة إلى أن التحالف الفائز سيتملك نسبة 60% من شركة المشروع، وسيتولى أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة.

وذكرت أنها بدأت التحضير لطرح باقي مجموعات الإنتاج التي تتضمن منظومتي إنتاج ينبع والشعيبة ومنظومات الإنتاج التي يجري إنشاؤها حالياً لمشاركة القطاع الخاص، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتماشيا مع تطلعات الدولة لتحفيز الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أعلنت في يوليو الماضي، أنها حصلت على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الاستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير. وأعلنت في ديسمبر الماضي انتهاء إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على المشروع، تمهيدا للمشاركة في تقديم العطاءات للمشروع.

ويعد مشروع إنتاج رأس الخير أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).

يذكر أن منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد على 1.05 مليون م3 من المياه المحلاة يوميا، و2650 ميجاوات من الطاقة.