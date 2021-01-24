مبيعات السيارات

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وأظهرت بيانات الجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات في بروكسل، أن نهاية العام الماضي شهدت أكبر انخفاض سنوي في الطلب على السيارات منذ بدء السجلات، مشيرة إلى أن تسجيلات السيارات الجديدة - وهو ما يعكس المبيعات - انخفضت بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 1.0 مليون سيارة.وأوضحت أن من بين الأسواق الرئيسة، سجلت إيطاليا وفرنسا انخفاضا حادا في التسجيلات بنسبة 15% و12% على التوالي، ومع ذلك سجلت ألمانيا زيادة بنسبة 9.9% وظل عدد التسجيلات في إسبانيا دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بالفترة السابقة من العام.
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