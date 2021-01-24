اعتماد دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في تخصصات المهنية المحاسبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن مساهمته في تحمل تكاليف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل في المهن المحاسبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضمن مبادرة دعم التوظيف والتدريب المتخصص في المهن المحاسبية، بهدف زيادة معدلات التوطين وتلبية احتياجات سوق العمل، من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأوضح الصندوق، أنه اعتمد دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في عدد من التخصصات المهنية المحاسبية، كما يتحمل نسبة من الأجر الشهري للموظف أو الموظفة تتراوح بين 30% و50% لمدة سنتين، وفق آليات برنامج دعم التوظيف.

ودعا «هدف» منشآت القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي، إلى تسجيل الوظائف الشاغرة في المهن المحاسبية في حساب المنشأة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات/ نشر إعلان وظيفي) على الرابط www.taqat.sa للاستفادة من مزايا المبادرة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للقرار مطلع ذي القعدة المقبل.

ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية، حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها: مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرها.

ويشترط القرار حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6.000 ريال لحملة البكالوريوس و4.500 ريال لحملة الدبلوم.

وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي، حيث يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

مساهمة هدف:

دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في المهن المحاسبية.

تحمل نسبة بين 30% و50% من الأجر الشهري لمدة سنتين.

الدعم المقدم للمنشآت:

دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظف.

دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية.

دعم آلية التوظيف والاستقرار الوظيفي للمحاسب.

أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة.

شروط التوطين: