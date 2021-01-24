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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع البريد السعودي مع الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية شراكة تنص على قيام البريد بنقل وتوزيع الشحنات البريدية من مقرات الهيئة إلى جميع مدن وقرى المملكة المغطاة بخدمة البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني، كما شملت الاتفاقية خدمة البريد الدولي. ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب الهيئة العامة للطيران المدني مساعد الرئيس للخدمات المساندة جمال الفويرس. وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة «الميل الأخير» التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في جميع مدن ومحافظات المملكة. وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة «الميل الأخير» التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في جميع مدن ومحافظات المملكة.

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