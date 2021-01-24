شكرا لقرائتكم خبر عن نزار سردست.. مرور استثنائي في مسيرة «غرفة دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نعت غرفة تجارة وصناعة دبي أحد أبرز الشخصيات التي مرت في تاريخها، نزار سردست، المدير العام السابق لغرفة تجارة وصناعة دبي، ومستشار الغرفة العام. كذلك، نعى ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، سردست وقال: «فقدنا أمس شخصاً قدم من حياته 47 سنة في خدمة دبي وبالأخص غرفة دبي. نزار سردست رحمة الله عليه وألهم أهله الصبر والسلوان».

من جانبه نعى حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي المغفور له في كلمة إلى موظفي الغرفة، مستذكراً سيرته العطرة، ومساهمته الفعالة في تحقيق أهداف وإنجازات الغرفة على مر السنين، واصفاً إياه بالشخصية الاستثنائية التي كانت مثالاً للمهنية العالية والالتزام والإخلاص في العمل طوال مسيرة متميزة من العطاء.

يعتبر نزار سردست، من الشخصيات الاستثنائية التي أعطت الكثير لإمارة دبي و«غرفة دبي»، وكان له دور بارز في رسم مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وبصمات واضحة ومؤثرة على مسيرة مجتمع الأعمال، ومكانة غرفة دبي كممثل للقطاع الخاص، وشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية.



تطور دور الغرفة

تبوأ سردست منصب مدير عام غرفة دبي في يونيو 1974 في وقت كانت فيه الإمارة تقطف ثمار اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز في عملها على تسوية النزاعات التجارية، ومراجعة التشريعات والقوانين المحلية آنذاك ومنها قانون الجمارك ومراقبة أسعار الأدوية وتنظيم تصدير الأسماك المجففة، حيث تطور دور الغرفة في منتصف السبعينات تحت إشرافه ليساهم بالتعاون مع القائمين عليها بوضع الأرضية الملائمة لتنظيم المعارض العالمية، فقامت الغرفة بتنظيم المعارض قبل تأسيس مركز دبي التجاري العالمي، ولعبت آنذاك دوراً أساسياً في ترسيخ المكانة التي تحتلها دبي حالياً كعاصمة عالمية للمعارض والمؤتمرات.

كان سردست يعدد دوماً أسباب نجاح دبي على الساحة العالمية، معتبراً الرؤية الواضحة والثاقبة لحكام الإمارة، واهتمامهم بتأسيس بنية تحتية متطورة، والشراكة الحقيقية الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث عاش حياته ليشهد مسيرة نمو استثنائية لإمارة دبي، ركائزها الشراكة القوية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.

خدم سردست دبي بعد ذلك من خلال موقعه كمستشار عام للغرفة، ورئيس لجنة سياسات الأعمال في الغرفة التي كانت تقوم بمهام مراجعة القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية والخليجية، وترفع مقترحات تعديل وتحديث التشريعات إلى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، حتى وافته المنية مطلع هذا الأسبوع على أرض دبي التي أحبها وأحبته.

دبي.. الخيال العلمي



عندما سئل عن وصف كيف يرى دبي، قال سردست في إحدى مقابلاته: «أراها أشبه بقصة أو فيلم من الخيال العلمي. دبي.. مدينة فريدة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويعود الفضل في تطور المدينة إلى رؤية وطموح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

وعن أهم نقاط قوة دبي، قال: «تكمن قوة دبي في تميز خدماتها، وهذا هو تحديداً ما سيضمن نجاحنا في المستقبل». وعن تصوره، لدبي بعد عشر سنوات قال سردست: «لقد عايشت العديد من دورات الصعود والهبوط، وشهدت كيف تتمكن دبي من الانطلاق بقوة في دورات الصعود والتعافى بسرعة لافتة من دورات الهبوط، ولهذا لا أشعر بالقلق بشأن دبي في العقد القادم».