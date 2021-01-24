شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج كيف تتظلم على نتيجة امتحان التعيين فى الوظائف الحكومية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الحق للمتقدمين للوظائف الحكومية عقب الإعلان عن نتيجة الامتحان في التظلم على نتيجة الامتحان.. وفي السطور التالية نعرض خطواط التظلم على نتيجة الامتحان وأين يتظلم:

س . ما الجهة الحكومية المنوط لها تقديم التظلم؟

ج . يتم تقديم التظلم إلى الوزير المختص بالتعيين أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

س. ما المدة التي يجب على المتظلم تقديم تظلمه خلالها؟

ج . يجب أن يتقدم الموظف بالتظلم في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم بنتيجة الامتحان.

س. ما المدة المقرر خلالها فحص التظلم وإعلان نتيجته؟

ج . يتم فحص التظلم في مدة لا تتجاوز 30 يوما من اليوم التالى لانقضاء المدة التي يقدم خلالها التظلم.

س.ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم التظلم؟

ج . يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحانات والمستندات المقدمة من المتظلم.

كيف يتم إعلان الجهاز لنتيجة التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية؟

تكون نتيجة التظلم إما بالرفض مع بيان السبب .. أو الأحقية في وجود المتظلم ضمن قوائم الناجحين أو تعديل ترتيبه.