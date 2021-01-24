ندب سامية سامى للقيام بمهام وظيفة الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بندب سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، لتكون أول وكيل دائم للوزارة بعد إعادة الهيكلة، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطريق المُقرر قانوناً.

وذكرت الوزارة فى بيان صادر عنها أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على تمكين الكفاءات بها والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوى الخبرة لترقى المناصب القيادية بما يساهم فى النهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة.

والتحقت سامية سامى بالعمل بوزارة السياحة عام ١٩٩١ بمكتب الوزارة بميناء القاهرة الجوى، حيث أسند لها العديد من المهام والمسئوليات والعديد من الوظائف الإشرافية، فقد تم تعيينها مدير عام لمكتب الوزارة بالمطار، ثم رئيسا للإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، حتى شغلت منصب القائم بأعمال رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة.

وهى حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة، وقد تلقت العديد من الدورات التدريبية الهامة فى مجالات إدارة الأعمال والعلاقات العامة والترجمة من الجامعة الأمريكية، وكما اجتازت برنامج الشهادة المهنية فى تحسين خدمات التمثيل السياحى، وProfessional Certificate In Improving Touristic Representation Services بالجامعة الأمريكية وعدة دورات تخصصية أخرى فى مجال السياحة، كما حصلت على شهادة إدارة جودة الخدمة بالمطارات من مجلس المطارات الدولى (ACI) بجنيف.