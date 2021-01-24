شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى عبد النور: جمال عبدالناصر لو عايش كان سيطالب بإغلاق شركة الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن المؤيدين لاستمرار شركة الحديد والصلب يظلمون عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأنه لا يمكن اختزال العهد فى خط إنتاج متهالك، وأضاف "لو كان عبد الناصر عايش كان أول واحد هيطالب بإغلاقه لوقف خسائره، مؤكدا أن موقفه من قرار التصفية ليس له علاقة بموقف أيدلوجى معين.

وأضاف منير فخرى عبد النور، خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، أن هناك مجموعة من المفاهيم المغلوطة التى تحتاج إلى تصحيح حول تاريخ الشركة، ومنها أن شركة الحديد والصلب هى التى كانت تورد قضبان السكك الحديدية وهذا غير صحيح، لأن المورد لقضبان السكك الحديدية هى شركة نمساوية.

واقترح منير فخرى عبد النور، أن يتم استغلال عائد التصفية فى تحقيق قيمة مضافة للصناعة، ومنها مثلا إنشاء مجمع للبتروكيماويات والتى من الممكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، خاصة أن هذه الصناعة من الصعب أن يمولها القطاع الخاص وحده.