شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأحد 24 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاحد 24 يناير 2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها "قطاع الأعمال": لم نغلق إلا 3 شركات من إجمالي 120 شركة ولا نية لإغلاق مصانع أخرى، "كورونا " تجبر "طيران الخليج" على تأجيل تسلم طائرات من إيرباص وبوينج، التخطيط واليونيسيف يتفقان على تنفيذ مبادرة "أجيال بلا حدود" لدعم الشباب

"قطاع الأعمال": لم نغلق إلا 3 شركات من إجمالي 120 شركة ولا نية لإغلاق مصانع أخرى

أفادت وزارة قطاع الأعمال العام، بأن الوزارة لم تغلق إلا 3 شركات فقط من إجمالي الشركات البالغ 120 شركة ولا يوجد نيه لإغلاق مصانع أخرى، وأن المنهج الذي تسير عليه الدولة هو وجود رؤية واضحة لتطوير الشركات، بدليل أن شركة الغزل والنسيج خسرت حوالى 3.25 مليار جنيه ومع ذلك لا توجد نية لغلقها لأن هناك خطة واضحة لتطوير هذه الشركة في الفترة المقبلة.

وأضافت الوزارة خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، أن هناك شركات أخرى تابعة للوزارة وتعمل في صناعة الحديد ولم تتوقف مثل مصنع الدلتا للصلب الذي نعمل حاليا على تطويره بخط إنتاج جديد بطاقة 250 ألف طن وهناك خط آخر في الطريق.

"كورونا " تجبر "طيران الخليج" على تأجيل تسلم طائرات من إيرباص وبوينج

قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ، اليوم الأحد ، إن الناقلة البحرينية تجري محادثات مع إيرباص وبوينج لتأجيل بعض تسليمات الطائرات في ظل تعطل حركة السفر العالمية بسبب الجائحة ، وحسبما ذكرت رويترز ، أرجأت شركات الطيران في أنحاء العالم تسليمات وألغت طلبيات شراء، متوقعة تعافيا يستغرق سنوات من تداعيات الجائحة التي عصفت بالطلب العالمي على السفر.

التخطيط واليونيسيف يتفقان على تنفيذ مبادرة "أجيال بلا حدود" لدعم الشباب

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسيف) لمناقشة تنفيذ مبادرة "أجيال بلا حدود".

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة وأهم الجهات التابعة للوزارة؛ والتى يأتى على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبنك الاستثمار القومي ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، مثل مشروع رواد 2030.

"بلتون": الاستحواذات الخليجية على بنوك فى مصر تعزز جاذبية القطاع المصرفى

قال قطاع البحوث بشركة بلتون المالية القابضة ، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ إن الاستحواذات التي أعلنت عنها بعض المؤسسات المصرفية الخليجية على بنوك عاملة بالسوق المصرية ومنها بنكي بلوم – مصر، وعودة – مصر بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار دولار سيعزز من جاذبية القطاع المصرفي المصري.

صندوق "تحيا مصر" وشركة عالمية يطلقان السيارات الكهربائية بمصر الأربعاء المقبل

كشفت شركة بوابة مصر للعالم "الرقمية " إحدى شركات "صندوق تحيا مصر" الستار عن تعاونها مع شركة عالمية للسيارات الكهربائية من أجل تقديم رؤية مستقبلية للسيارات الكهربائية في مصر.

وأكدت الشركة العالمية المشاركة أنها ستبدأ في تقديم السيارات الكهربائية إلي السوق المصري مع العديد من المزايا استجابة لمتطلبات السوق المصري.

وأكد بيان صادر من الشركة أن الهدف تقديم منتج مصري بمكون محلي 45% لمواكبة الافاق التكنولوجية المستقبلية العالمية لصناعة السيارات الكهربائية ضمن خطة ورؤية الدولة 2030 تحت رعاية رئيس الجمهورية تخفيفا علي كاهل المواطن.

مكاسب أسبوعية طفيفة لخام برنت بنسبة 0.6% وخسائر للخام الأمريكى بـ0.2%

سجلت أسعار خام برنت الآجلة مكاسب أسبوعية طفيفة، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الأولي لها في أربعة أسابيع منخفضة بمقدار 0.2%.

وقال جولدمان ساكس، إن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لضخ تحفيز مالي ضخم وعدم التعجل كثيرا لرفع العقوبات عن إيران إيجابيان لأسعار النفط والغاز وقال البنك في مذكرة وفقا لرويترز "في تقديراتنا، فإن تحفيزا بحجم تريليوني دولار على مدى 2021-22... سيعزز الطلب الأمريكي بنحو 200 ألف برميل يوميا".