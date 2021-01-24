شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر القابضة" وشركة عالمية يطلقان السيارات الكهربائية بمصر الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة بوابة مصر للعالم "الرقمية " إحدى شركات "صندوق تحيا مصر" الستار عن تعاونها مع شركة عالمية للسيارات الكهربائية من أجل تقديم رؤية مستقبلية للسيارات الكهربائية في مصر.

وأكدت الشركة العالمية المشاركة أنها ستبدأ في تقديم السيارات الكهربائية إلي السوق المصري مع العديد من المزايا استجابة لمتطلبات السوق المصري.

وأكد بيان صادر من الشركة أن الهدف تقديم منتج مصري بمكون محلي 45% لمواكبة الافاق التكنولوجية المستقبلية العالمية لصناعة السيارات الكهربائية ضمن خطة ورؤية الدولة 2030 تحت رعاية رئيس الجمهورية تخفيفا علي كاهل المواطن.

وسيكون الانطلاق الرسمي الأربعاء المقبل 27 يناير 2021 لتتويج وتفعيل التعاون المثمر بين شركة ايجي جيت إحدي شركات صندوق تحيا مصر والشركة العالمية، والذي جاء تنفيذا للتوجهات السياسية من أجل رفع العبأ عن كاهل المواطن المصري البسيط والحد من ظاهرة التوك توك غير المرخص واستبداله بسيارات كهربائية بتكلفة منخفضة دون الحاجة لدفع تكلفة بنزين أو غاز مرتفعة، واتاحتها للشراء بالتقسيط بالتعاون مع القطاع المصرفي ومع كونها مرخصة ومؤمن عليها للحد من المخاطر والجرائم التي تحدث بالإضافة لدعم السائقين بمنظومة تأمين صحي.

وستقدم السيارات الكهربائية بمصر بمكون 45% محلي بالتعاون مع شركة بوابة مصر الرقمية إحدى شركات صندوق تحيا مصر بالإضافة للتعاون مع أذرع الدولة من وزارة الانتاج الحربي متمثلة في مصنع 999 لتشغيل خطوط الانتاج ووزارة الداخلية متمثلة في شركة المستقبل لتيسير التراخيص ونقابة المهندسين لإنشاء من 400 إلي 1000 مركز صيانة بجانب 28 مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية.

كما سيتم تقديم الموديلات الجديدة بتخفيضات خاصة خلال حفل الإطلاق، ويعد هذا التعاون بمثابة مشروع قومي هام جدا، ويهدف هذا التعاون غير المسبوق للارتقاء بمنظومة النقل بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية.