شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المعمر لأنظمة المعلومات توافق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن موافقة مجلس ادارتها على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وبنسبة ملكية 100%.

وأفادت المعمر، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الشركة الجديدة ستكون متخصصة في مجال التقنيات والمعدات الطبية والصحية، وجاري العمل على انشائها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تمويل هذه الشركة من خلال التمويل الذاتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في الايرادات حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.