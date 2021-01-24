شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تُوقع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية بقيمة 12.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الأحد، عن توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودى.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن قيمة التمويل تبلغ 12.650 مليون ريال، علماً بأن الهدف من القرض تمويل شراء اصول ثابتة.

وأفادت البيان، بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من الشركة بإجمالى قيمة القرض، علماً بأنه لا توجد اطراف ذات علاقة.

يُذكر أن الشركة جددت اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة مع البنك العربى الوطنى بقيمة 92.993 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31% بسبب انخفاض حجم الطلب متأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث بلغ الانخفاض نسبة 14%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.