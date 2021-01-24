شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تُثبت تصنيف الوطنية للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن محافظتها على تصنيفها الإئتماني للشركة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني "BBB".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن ستاندرد آند بوز عدلت النظرة المستقبلية للشركة من إيجابية إلى مستقرة.

يُذكر أن خسائر الوطنية للتأمين تراجعت بنسبة 18.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة - إلى 4.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 5.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى إنخفاض الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث لعام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 إلى إنخفاض مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها و إعادة التأمين و الذمم المدينة الأخرى بمبلغ وقدرة 1.9 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 12.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.