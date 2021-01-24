شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بأولى جلسات الأسبوع مدفوعة بصعود "الأهلى المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 704.6 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.93% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.30% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، زين البحرين، بنك البحرين الوطني، بنسبة 7.89%، 0.87%، 0.49%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلن مصرف السلام-البحرين، تعيين دون هيمانثا براديب كومارا ويجيسنج الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين، تقدم سوزان هنتر باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذ للمتابعة فرصة خارج الشركة اعتباراً من يوم 30 إبريل عام 2021، وقد بدأ مجلس الإدارة عملية اختيار من يخلفه، وسيصدر إعلان أخر في الوقت المناسب.

في سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، قبول التظلم ضد شركة دار ثراوات للاستثمار في طلب الشق المستعجل، حيث صدر القرار برفع كافة الأوامر التحفظية المتخذة على حسابات المدعى عليهم، وما يملكونه من عقارات وأسهم في الشركات في حدود مبلغ المطالبة، وإلزام دار ثروات للاستثمار مصروفات التظلم، وقد تم التبليغ بالقرار المذكور بتاريخ 21 يناير الجاري، ليتم العمل على رفع كافة قرارات الحجز لدى الجهات المعنية.