شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": لم نغلق إلا 3 شركات من إجمالي 120 شركة ولا نية لإغلاق مصانع أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة قطاع الأعمال العام، بأن الوزارة لم تغلق إلا 3 شركات فقط من إجمالي الشركات البالغ 120 شركة ولا يوجد نيه لإغلاق مصانع أخرى، وأن المنهج الذي تسير عليه الدولة هو وجود رؤية واضحة لتطوير الشركات، بدليل أن شركة الغزل والنسيج خسرت حوالى 3.25 مليار جنيه ومع ذلك لا توجد نية لغلقها لأن هناك خطة واضحة لتطوير هذه الشركة في الفترة المقبلة.

وأضافت الوزارة خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، أن هناك شركات أخرى تابعة للوزارة وتعمل في صناعة الحديد ولم تتوقف مثل مصنع الدلتا للصلب الذي نعمل حاليا على تطويره بخط إنتاج جديد بطاقة 250 ألف طن وهناك خط آخر في الطريق.