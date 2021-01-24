شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 24-1-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد فى السوق المصرى، وذلك مع توقف التداول على المعدن النفيس واستقرار أسعار المعدن الأصفر عند 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 696 جنيها. عيار 21 سجل 812 جنيها. عيار 24 سجل 928 جنيها. الجنيه الذهب 6496 جنيها. أونصة الذهب 1856 دولار.

كشف محسن فوزى أحد منتجى الذهب، أن هناك تراجعا في الطلب على الذهب حاليا نتيجة هبوط الإقبال من الفئات المتوسطة لشراء المعدن النفيس، مشيرا إلى أن الفئة الغنية التي تشترى الذهب بكميات وذات الأوزان الأكبر هي التي تتصدر المشهد حاليا من حيث الطلب.

وأضاف "فوزى"، في تصريحات لـ"الخليج 365": "الشغل الشعبى متراجع الطلب عليه بصورة كبيرة الآن، وهى الفئة التي كانت تحرك السوق ككل، لكن الرهان على الفئة الغنية التي تشترى الذهب الآن ربما يكون خاسر، ولا يمكن التعويل عليه لتحريك مبيعات الذهب.

وأشار محسن فوزى، إلى أن متوسط كمية الذهب التي يتم دمجها حاليا يتراوح بين 60 إلى 70 طن سنويا، لافتا إلى أن الكميات المدموغة سنويا هي مؤشر حركة السوق، وتشهد حاليا حالة من التراجع، وهذا يعنى أن مبيعات الذهب متراجعة بصورة ملحوظة.