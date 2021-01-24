شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بعد صعود 5 جلسات متتالية.. وإلغاء إدراج "بركاء للدواجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.460% رابحاً 17.093 نقطة ليغلق عند مستوى 3730.436 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.5 مليون سهم بقيمة 926.7 ألف ريال عبر تنفيذ 474 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "أسمنت عمان" بنسبة 3.82%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.41%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 2.04%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 9.65%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.84%، فيما تصدر سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 263.6 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني مقسمة إلى مليون سند بقيمة قدرها 100 ريال عماني للسند الواحد بفائدة سنوية قدرها 4.75% في سوق السندات والصكوك حتى تاريخ استحقاقها في 20 يناير 2024.

كما أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إلغاء إدراج شركة بركاء للدواجن، من السوق الثالثة، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، المتعلقة بتحول الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة محدودة المسئولية برأسمال قدره 668.5 ألف ريال عماني بقيمة قدرها 1000 ريال عماني، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد