شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يدعو الشركات لتحمل قيمة لقاح فيروس كورونا للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا اتحاد الصناعات أصحاب المنشآت الصناعية بتحمل قيمة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين والإداريين، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومن خلال حصر أعداد العاملين لكل منشأة والتبرع بقيمة المصل المقابلة لتلك الأعداد لصندوق تحيا مصر .

وقال اتحاد الصناعات في بيان له اليوم، إن هذه المبادرة إنطلاقاً من حرص المنشآت الصناعية علي الحفاظ علي رأس المال البشري بتلك المنشآت وحفاظاً علي عجلة الانتاج وتكاتفاً مع مجهودات الدولة الرامية للحد من آثار فيروس كورونا المستجد والذي ترك آثاراً سلبية علي أكبر الإقتصاديات علي الصعيد العالمي مما يستلزم تحركاً جماعياً لمكافحة آثاره وبشكل عاجل.