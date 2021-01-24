شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت في المنطقة الخضراء بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحاً 27.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5714.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 37.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6238.65 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4682.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحاً 21.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.8 مليون سهم بقيمة 42.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.67%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنبة 2.07%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.95%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%.

في سياق متصل أعلنت بنك وربة ومجموعة الصناعات الوطنية والشركة الوطنية العقارية، أنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على أسعار الأسهم أو كمية التداول بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقاً، وليس لدى الشركات أي معلومات عن أسباب هذه التداول غير الاعتيادي.

في سياق آخر أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، تقدمها بأقل الأسعار لبعض البنود في المناقصة بشأن توريد آليات ووسائل نقل برية للإدارة العامة للإطفاء بقيمة 4.6 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أن هذه النتيجة قد أعلنت على مواقع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ولم يتم إخطار شركتها التابعة رسمياً.