شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات دول السويد والنرويج والنمسا وشيلى يزرون أهرامات الجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم ( أهرامات الجيزة ) والتي تلقي اهتماما وحرص كبير من كافة المشاركين في البطولة لزيارتها.

ويأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كافة وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لايخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالإجراءات الصحية .

وتقوم غدا الاثنين منتخبات دول السويد والنرويج والنمسا وشيلي بزيارة الأهرامات لالتقاط الصور التذكارية لهم في عبق التاريخ.

وكان عدد من المنتخبات قد قاموا بزيارة الأهرامات والنقاط الصور التذكارية، وأكد أبطال العالم فى كرة اليد أن زيارة الأهرامات كان حلم لنا وتحقق على أرض الواقع.

وأكد الجميع إنهم سيقومون باطلاع ذويهم وأصدقائهم بالذكريات الجميلة ومدي استمتاعهم بزيارة مصر وإنهم سوف يكررون الزيارة مرة آخري مع عائلتهم.