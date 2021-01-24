شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركة أجواء 5 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة أجواء للصناعات الغذائية 5 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على اللجنة، فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، لعدم التزامها بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، تخفيض الالتزام المالي الموقع على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بعد إعادة عرض موقف الشركة على اللجنة.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، منح 5 شركات وهي جينيال تورز، انترناشينونال بيزنس كوربوريشين للتجارة والتوكيلات التجارية، أكتوبر فارما، الأهرام للطباعة والتغليف، الحديد والصلب المصرية، مهلة 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد لعدم إرسالها تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2020.

كما قررت اللجنة التنبيه على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.