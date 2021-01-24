شكرا لقرائتكم خبر عن "بلتون": الاستحواذات الخليجية على بنوك فى مصر تعزز جاذبية القطاع المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قطاع البحوث بشركة بلتون المالية القابضة ، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ إن الاستحواذات التي أعلنت عنها بعض المؤسسات المصرفية الخليجية على بنوك عاملة بالسوق المصرية ومنها بنكي بلوم – مصر، وعودة – مصر بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار دولار سيعزز من جاذبية القطاع المصرفي المصري.

وذكرت بلتون - في مذكرة بحثية - أن تأثير تلك الصفقات على البنوك المصرية سيكون إيجابيا خاصة التي يجري تداول أسهمها بالبورصة، حيث رفعت قيم صفقتي الاستحواذ على البنكين من مضاعفات ربحية القطاع، متوقعة ردة فعل إيجابية وسريعة على بنوك كريدي أجريكول وتنمية الصادرات وأبوظبي الإسلامي مصر مع تحسن الأداء المتوقع في عام 2021، ومعدلات السيولة المقبولة لكل بنك، وبنوك التعمير والإسكان وفيصل الإسلامي والبركة مصر.

وقالت بلتون، إن تقييمات البنك التجاري الدولي العادلة تصل إلى 74.80 جنيه مقابل 64.28 جنيه قيمته السوقية بالبورصة حاليا، كما تصل القيمة العادلة لبنك قطر الوطني – الأهلي إلى 22.8 جنيه مقابل 18 جنيها سعره الحالي بالبورصة، والقيمة العادلة لسهم بنك فيصل الإسلامي 19.10 جنيه مقارنة مع 12.56 جنيه سعره الحالي بالبورصة.

وأضافت ، أن التقييم العادل لسعر سهم بنك أبوظبي الإسلامي – مصر يبلغ 17.5 جنيه مقابل 12.14 جنيه سعره السوقي، و54.6 جنيه سعر القيمة العادلة لبنك الإسكان والتعمير مقابل 38 جنيها سعر السهم بالبورصة حاليا، فيما تبلغ القيمة العادلة لسعر سهم بنك تنمية الصادرات 19.80 جنيه مقابل 13.81 جنيه سعره السوقي بالبورصة المصرية.

وكان بنك أبوظبي الأول قد أعلن عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عودة في مصر مقابل 10.4 مليار جنيه (660 مليون دولار)، ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء الشروط، كما أعلن بنك المؤسسة العربية المصرية البحريني الاستحواذ على بنك بلوم – مصر بقيمة 428 مليون دولار.