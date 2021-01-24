شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة أبوظبى.. واجتماع "دانة غاز" لبحث تطورات بيع أصولها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5613.169 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 792.207 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 95.6 مليون سهم، بقيمة 367.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2747 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.76%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.75%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 2.63%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.16%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم البنك العربي المتحد بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 4.35%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 75.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.13%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دانة غاز، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، لمتابعة سير عمليات الشركة في مصر ودولة الإمارات العربية وإقليم درستان العراق، وتطورات بيع أصول الشركة في مصر، تقرير عن الدليل الجديد لحوكمة الشركات، تقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.