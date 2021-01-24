شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأحد.. و"دبى" تخسر 1.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.53% خاسراً 46.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8829.52 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.71% خاسراً 19.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.94 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 362.28 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.27% خاسراً 29.45 نقطة ليغلق عند مستوى 10706.90 نقطة، كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد صعوده 5 جلسات متتالية.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5613.169 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 792.207 مليار درهم، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وزادت بورصة البحرين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 46.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8829.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.71% رابحاً 444.77 نقطة ليغلق عند مستوى 26490.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 189 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

هبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.08%.

وقفز 47 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العمران" بنسبة 4.48%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 3.71%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 3.67%، فيما تراجع 144 سهماً على رأسها سهم "البابطين" بنسبة 3.37%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 3.25%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "العمران" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 370.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.71% خاسراً 19.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.6 مليون سهم محققة ما قيمته 285.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3241 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.36%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.53%، وتراجع 23 سهماً، على رأسها سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 4.57%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19 مليون ورقة بقيمة 74.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.99%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 29.45 نقطة ليغلق عند مستوى 10706.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 197.6 مليون سهم بقيمة 450.3 مليون ريال عبر تنفيذ 8157 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.460% رابحاً 17.093 نقطة ليغلق عند مستوى 3730.436 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.5 مليون سهم بقيمة 926.7 ألف ريال عبر تنفيذ 474 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "أسمنت عمان" بنسبة 3.82%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.41%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 2.04%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 9.65%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.84%، فيما تصدر سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 263.6 ألف ريال عماني.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحاً 27.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5714.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 37.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6238.65 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4682.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحاً 21.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.8 مليون سهم بقيمة 42.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.67%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنبة 2.07%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.95%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5613.169 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 792.207 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 95.6 مليون سهم، بقيمة 367.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2747 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.76%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.75%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 2.63%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.16%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم البنك العربي المتحد بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 4.35%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 75.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.13%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 704.6 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.93% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 0.17%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.30% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، زين البحرين، بنك البحرين الوطني، بنسبة 7.89%، 0.87%، 0.49%، على التوالي.