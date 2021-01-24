شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.53% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 46.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8829.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.71% رابحاً 444.77 نقطة ليغلق عند مستوى 26490.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 189 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.08%.

وقفز 47 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العمران" بنسبة 4.48%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 3.71%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 3.67%، فيما تراجع 144 سهماً على رأسها سهم "البابطين" بنسبة 3.37%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 3.25%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "العمران" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 370.5 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة المراعي، النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، تحقيق مبيعات بلغت 15.4 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 14.4 مليار ريال سعودي خلال عام 2019 بنسبة نمو 7.007%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 1.98 مليار ريال سعودي مقابل 1.811 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 9.526%.

في سياق آخر أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، رفع تصنيفها الإئتماني للشركة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني من "+BBB" إلى "-A"، وارتفاع التصنيف للقوة المالية بمعايير خليجية إلى "gcAAA"، كلاهما قد ارتفعا مع نظرة مستقبلية مستقرة.