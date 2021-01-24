شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.27% بجلسة الأحد بضغوط هبوط 22 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 29.45 نقطة ليغلق عند مستوى 10706.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 197.6 مليون سهم بقيمة 450.3 مليون ريال عبر تنفيذ 8157 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%.

وفي سياق متصل أفصحت شركة قطر للوقود (وقود) عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2020، حيث بلغ صافي الربح 707 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 1,216 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.71 ريال قطري في للفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 مقابل العائد على السهم 1.22ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح بواقع 0.46 ريال للسهم الواحد.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.