شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الصناعات: الشركات المصرية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام فريد حسنين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشركات «الطلمبات" بضرورة الاستعداد لتلبية طلبات المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة القادمة ومنها مشروع زراعة 400 ألف فدان في سيناء ومبادرة حياة كريمة يحمل بين طياته الكثير من الرسائل الإيجابية منها ثقة الرئيس والحكومة في الصناعة المحلية وهي الثقة التي تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور والنمو الذي يسمح لنا بالمنافسة العالمية.

وقال فريد: "بمجرد الاستماع إلى كلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد بدأت جميع شركات تصنيع الطلمبات الوطنية في الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والعمل بكل قوة وبذل الجهود الكبيرة لتلبية جميع احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطلمبات طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية للمشاركة الجادة في تنمية بلدنا "، كما يمثل هذا الهدف الاستراتيجي الاول لبرنامج تعميق الصناعات المحلية تحت اشراف اتحاد الصناعات المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد علق على خط المياه الناقل من محطة المعالجة ببحر البقر إلى الأراضي التي تصلح للزراعة في سيناء، قائلًا "إنَّ الحفر سيستوعب 8 مواسير على امتداد أكثر من 100 كم: «اوعوا تفتكروا إن الـ 400 ألف فدان هيتعملوا بتكلفة مالية بسيطة، لكن لازم الدولة تتصدى للمعوقات عشان تعمل تنمية".

وتابع: «بقول لشركات الطلمبات في مصر إنَّ إنتاجهم يبقى جاهز لتلبية مطالبنا طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، ودكتور مصطفى مدبولي بيقول إننا محتاجين لمحطات الصرف الصحي الخاصة بـ4 آلاف و500 قرية 10 آلاف طلمبة، يعني فرصة كبيرة جدًا لشركاتنا المصرية إنها تعمل استثمارات عشان تدينا الطلمبات بدل ما نجيبها من برة يلا يا مصريين بقي نبني ونعمل لبلدنا".