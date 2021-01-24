شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الهيكل الوظيفي لوزارة السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 6 لسنة 2021، الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 1 لسنة 2021، بشأن اعتماد جدول وظائف السياحة والآثار فيما يخص الوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية.

وجاء قرار وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 ، بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار.

كما استند القرار على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وعلى قرار رئيس الجهاز أيضًا رقم 1 لسنة 2021، بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة السياحة والآثار فيما يخص الوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية.