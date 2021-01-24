شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك» تطلب استمرار تعليق تداول السهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت «دريك آند سكل إنترناشيونال» إنه سيستمر تعليق التداول على أسهمها في سوق دبي المالي بناءً على طلبها.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن تعليق تداولها سيستمر لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين والإفصاح عن نتائج الاجتماع في سوق دبي المالي، وانتهاء أعمال لجنة إعادة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها استكملت المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة المتعلقة بعملية مطالبات الدائنين. وقالت في وقت سابق، إنه تم التواصل مع جميع الدائنين وطلب منهم تسجيل إثبات مطالباتهم.

وترقب المستثمرون إعادة التداول على «دريك آند سكل» ضمن شاشة الفئة الثانية التي طبقها سوق دبي المالي اعتباراً من 5 يوليو/ تموز 2020، لكنها لا تزال معلقة وذلك بناءً على طلبها لحين استكمال إجراءاتها في ما يخص عمليات هيكلة الديون.

وبدأ سوق دبي المالي بعرض «شاشة الفئة الثانية» اعتباراً من الأحد 5 يوليو/ تموز 2020 والتي تضم الشركات المحققة لخسائر متراكمة نسبتها 50% فأكثر من رأسمالها، بالاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019، إضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر، فأكثر.