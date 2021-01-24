تراجعات محدودة للأسهم في مستهل تداولات الأسبوع

أبوظبي: مهند داغر

قلصت الأسهم المحلية خسائرها في مستهل تعاملات الأسبوع، لاسيما سوق دبي الذي تراجع 0.71% عند الإغلاق بعد انخفاضه أكثر من 1% في منتصف الجلسة، بينما نجح مؤشر سوق أبوظبي في إنهاء التعاملات بالمنطقة الخضراء بنسبة 0.03%، مدعوماً من قطاع «البنوك»، وسط تراجع مستويات السيولة إلى 652.4 مليون درهم، مقارنة بالجلسات السابقة.

وتوزعت السيولة بواقع 285.25 مليون درهم في سوق دبي، و367.16 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 296 مليون سهم، توزعت بواقع 200.5 مليون سهم في دبي، و95.5 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5988 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.71% إلى مستوى 2715.94 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وتراجع قطاع العقار 1.63%، نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 1.99%، و«إعمار للتطوير» 1.29%، و«إعمار مولز» 1.04%، و«الاتحاد العقارية» 1.73% و«ديار» 0.64%، و«داماك» 1.42%.

وانخفض قطاع البنوك 0.12% نتيجة انخفاض «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.43%، على الرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.19%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.91% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 1.52%، و«دبي للاستثمار» 0.59%، و«شعاع كابيتال» 2.41%.

ونزل قطاع النقل 2.17%، بفعل نزول «العربية للطيران» 3.67%، و«أرامكس» 1.13%، و«الخليج للملاحة» 0.97%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً 0.03% إلى مستوى 5613.16 نقطة، مع ارتفاع مؤشرات أسهم البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات.

وصعد قطاع البنوك 0.2%، بفعل صعود «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 0.91%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.2%، مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.75%، على الرغم من تراجع «إشراق» 1.22%، واستقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 0.76%، متأثراً بتراجع «الدار» 0.57%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.93%.

وهبط قطاع الطاقة 0.35%، إثر هبوط «دانة غاز» 0.57%، و«أدنوك للتوزيع» 0.51%، فيما ارتفع «طاقة» 0.68%. يأتي ذلك في وقت استقر فيه قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 74.86 مليون درهم، مغلقاً عند 3.94 درهم، تلاه «دبي المالي» بسيولة بلغت 41.2 مليون درهم، وأقفل عند 1.24 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بقيمة 34.65 مليون درهم، وأقفل عند 5.04 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 75.2 مليون درهم، مغلقاً عند 14.96 درهم، تلاه «العالمية القابضة» مستقطباً 71.3 مليون درهم، وأقفل عند 45 درهم، ثم «الدار» 71 مليون درهم ليغلق عند 3.48 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.56%، مغلقاً عند 11.8 درهم، بينما سجل «العربية للطيران» التراجع الأكثر بنسبة 3.67% إلى 1.31 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق أبوظبي «الواحة كابيتال» بنسبة 2.75%، ليغلق عند 1.12 درهم، بينما كان أكبر المتراجعين «البنك العربي المتحد» بنسبة 4.95%، مغلقاً عند 0.807 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 116 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و98.82 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 116 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.68 مليون درهم محصلة بيع العرب، و112.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 28 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و10.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و9.86 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 28 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دبي المالي»، و«الخليج للملاحة» و«جي إف إتش» و«منازل»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«أدنوك للتوزيع»، و«أبوظبي الأول»، و«إعمار مولز».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 38.14 مليون درهم محصلة بيع، منها 29.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و8.91 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 38.14 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 29.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و8.91 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

