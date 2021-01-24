شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح افتراضي لفعاليات أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الأحد فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الامارات الرابع 2021 تحت شعار «جمارك دبي.. عمليات مستدامة»، حيث نظمت الدائرة في بداية فعالياتها التي تستمر حتى 28 الجاري حفل افتتاح افتراضياً بمشاركة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وكونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وأحمد عبد الله بن لاحج المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، ومسؤولين في الدوائر الجمركية المحلية، كما حضر الحفل ممثلون عن الهيئات الجمركية في السعودية والبحرين والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الاوسط «ريلو».

تهدف فعاليات الأسبوع الذي يتم تنظيمه تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة.

خطى ثابتة

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال حفل الافتتاح الافتراضي: «تتقدم جمارك دبي بخطى ثابتة لتطوير العمل الجمركي باستمرار دعماً لموقع دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية التي تربط بين مختلف دول العالم تجارياً واقتصادياً، انطلاقاً من حرص جمارك دبي على القيام بدورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع أن تسهم الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الدائرة خلال أسبوع جمارك الامارات الرابع في تعزيز وعي الجمهور بأهمية العمل الجمركي، وسيتم تنظيم 20 فعالية موجهة للشركاء والعملاء وأفراد المجتمع على مدار الأسبوع، تعكس الدروس المستفادة من تجربة جمارك دبي في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد 19 وحرصها على تحويلها إلى فرص وإنجازات من خلال الابداع والابتكار في تطوير الحلول والمعالجات الكفيلة بتيسير التجارة وتسهيل حركة السياحة والسفر مع العمل على حماية المجتمع من كافة المخاطر الصحية والأمنية والاقتصادية، فبرغم ما شهده العالم من صعوبات اقتصادية ناجمة عن الجائحة نجحت جمارك دبي خلال العام 2020 في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020 بنمو يبلغ 23% مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019».

وأضاف: «انطلاقاً من حرص الدائرة على المواكبة السريعة لهذه التحولات وتعزيز ريادتنا العالمية في مجال الابتكار الجمركي طورنا خطة استراتيجية جديدة لجمارك دبي للفترة 2021 – 2026 تهدف إلى تقديم نموذج عالمي جديد لجمارك المستقبل».

وأكد أن العام 2021 يكتسب أهمية أكبر على صعيد تطوير العمل الجمركي مع انطلاق رحلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة مرتكزة على أهداف ومبادرات مئوية الامارات 2071 التي تحدد لنا خارطة الطريق للمضي قُدماً في تحقيق الإنجازات المتتابعة من خلال العمل بروح الفريق الواحد لتطوير القدرة على الابداع والابتكار في تقديم أفضل الخدمات الحكومية لحركة التجارة والاستثمار.

سلسلة توريد مستدامة

وقال كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية في كلمته بحفل الافتتاح الافتراضي: «بينما نسعى جميعاً للانتقال إلى حقبة ما بعد الجائحة خلال عام 2021، فقد تبنت منظمة الجمارك العالمية الشعار السنوي ليوم الجمارك العالمي لهذا العام.. الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة توريد مستدامة، وأتوقع أن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً جيداً في هذا المسعى العالمي للتعافي من الوباء بصفتها عضواً في منظمة الجمارك العالمية وكذلك بصفتها دولة مستضيفة للمكتب الإقليمي لبناء القدرات. وعملياً، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل الجمارك عن كثب مع الهيئات الحكومية الشريكة والأطراف المعنية لدعم جهود الحكومة لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19 وضمان السلامة، حيث يعملون الآن على تسريع الإجراءات الحدودية لاستيراد لقاح كوفيد-19- وهو مثال جيد على الإدارة المنسقة للحدود».

واوضح أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها في تنفيذ أدوات وبرامج منظمة الجمارك العالمية، حيث من المقرر أن تستضيف مؤتمر المشغل الاقتصادي المعتمد هذا العام لعرض تجربتها الناجحة في الشراكة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، كما أن دولة الإمارات تظهر التزامها برقمنة جميع الإجراءات الجمركية في عدة مجالات. وتعد مشاريع التفتيش الجمركي الذكي وأنظمة التتبع الإلكتروني للشحنات بعض الأمثلة التي قدمتها دولة الإمارات في استخدام التكنولوجيا. وأكد أنه يتوقع من جمارك دولة الإمارات أن تشارك تجربتها في الفعاليات القادمة لمنظمة الجمارك العالمية، وأعرب عن يقينه أن رؤية مئوية الإمارات 2071 ستساعد في ترسيخ المرونة على صعيد إعادة تفكير الجمارك في طريقة عملها وتكييفها.

زيادة العائد

وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك: «إن تطوير العمل الجمركي يساهم في تخفيض التكاليف على التجار والمستثمرين ويدعم بالتالي قدرتهم على زيادة العائد من عملياتهم التجارية ما يشكل دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال نمو التجارة، ما يستلزم العمل على تحقيق المزيد من التطور في قدرات قطاع الجمارك خلال المرحلة المقبلة باستخدام احدث التقنيات والابتكارات»، مؤكداً أن الهيئة الاتحادية للجمارك تفخر بكادر التفتيش الجمركي في الدولة ودورهم البارز في الحفاظ على أمن المنافذ الحدودية في جميع الأوقات وكذلك جهودهم المميزة خلال الجائحة.

نظام موحد

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «يهدف أسبوع جمارك الامارات إلى تسليط الضوء على دور الجمارك ومدى مساهمته في حماية المجتمع وتيسير التجارة من خلال الانطلاق في تطوير العمل الجمركي من الابداع والابتكار واعتماد مفهوم الرشاقة المؤسسية للارتقاء بالأداء، حيث يعزز وجود نظام موحد للجمارك في الدولة تقدم الامارات في مجال التنافسية والانجاز الاقتصادي».

تحقيق التنمية المستدامة

من جهته قال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان: «إن أسبوع جمارك الامارات يرسخ الدور الهام لقطاع الجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني ويتوج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المساهمة الفاعلة لجمارك الامارات في تحقيق التنمية المستدامة».

وقال محمد مير عبد الرحمن السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة: «يمثل أسبوع جمارك الإمارات فرصة لتعزيز معرفة المجتمع بدور الجمارك في حماية المجتمع وتطوير الاقتصاد، ونتطلع الى دعم التعاون بيننا لتعريف المجتمع بأهمية العمل الجمركي».

دبي

وتم خلال حفل الافتتاح الافتراضي عرض الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي للفترة 2021 – 2026، كما تم إطلاق تطبيق خدمة الإفصاح المبكر عبر الهواتف الذكية، الذي طورته الدائرة لتمكين المسافرين من الإفصاح المسبق عن أمتعتهم قبل الوصول إلى المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية، كما تم عرض فيديو حول جهود جمارك دبي لمواجهة جائحة كوفيد 19 وخططها لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للتجارة الالكترونية.