شكرا لقرائتكم خبر عن «مربان» يتصدر قائمة أفضل خامات «أوبك» خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر خام «مربان» الإماراتي قائمة أفضل خامات النفط في السوق العالمي من حيث الجودة والسعر خلال عام 2020، بحسب الإحصائيات التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

فقد بلغ المتوسط السعري لخام مربان 42.98 دولار للبرميل، مقارنة مع أسعار خامات «أوبك» البالغة 13 خاماً، مما يعكس استمرار المكانة المتميزة التي يحظى بها من قبل كبار المستهلكين في السوق العالمي.

وإضافة إلى خصائصه الكيميائية الفريدة من نوعها، فإن خام «مربان» الإماراتي يتميز بمستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، مما يجعله الأكثر رواجاً في أوساط المستهلكين، كما يعد الخام المفضل من قبل مصافي النفط في جميع أنحاء العالم وعلى وجه التحديد في القارة الآسيوية.

وتظهر قائمة الأسعار التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط لأسعار 13 خاماً التي تشكل ما يُعرف بسلة خامات «أوبك»، أن خام جيراسول من أنجولا جاء في المركز الثاني من حيث متوسط السعر والبالغ 42.64 دولار للبرميل، تلاه خام مزيج الصحراء من الجزائر 42.12 دولار للبرميل، ثم العربي الخفيف 41.91 دولار للبرميل، وخام البصرة العراقي 41.55 دولار، ثم جاءت بعد ذلك بقية الخامات الأخرى. (وام)