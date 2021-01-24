شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبى للجلسة الثانية على التوالى بضغوط تراجع 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.71% خاسراً 19.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.6 مليون سهم محققة ما قيمته 285.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3241 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.36%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.53%، وتراجع 23 سهماً، على رأسها سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 4.57%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19 مليون ورقة بقيمة 74.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.99%.

في سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، توزيع أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير من عام 2020، وتعتبر هذه أول حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد 3 أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6.4%.

وأظهر صندوق نجوم النشط وصندوق نجوم المتوزان، أداءً قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9% و11.9% على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة دبي للتأمين، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، بمقر الشركة لإقرار النتائج المالية للشركة لعام 2020، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، توقيع اتفاقية مع هيئة المنطقة الإعلامية لتوفير خدمات التبريد إلى مقرها الجديد "المنطقة الإبداعية-ياس" في "ياس باي"، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، وستقوم "تبريد" بربط المقر الجديد بنظام التبريد في جزيرة ياس، حيث ستوفر طاقة تبريد تصل إلى 3500 طن تبريد بحلول نهاية العام الحالي بطاقة إجمالية تبلغ 9 آلاف طن تبريد.

فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، استمرار تعليق التداول على أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين، والافصاح عن نتائج الاجتماع في سوق دبي المالي، وانتهاء أعمال لجنة إعادة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.