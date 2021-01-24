شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط البنك التجارى والسويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أغلب أسهم المؤشر على رأسها البنك التجاري الدولي، السويدي إليكتريك، حديد عز، بالم هيلز للتعمير، إعمار مصر للتنمية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الشرقية-ايسترن كومباني، ابن سينا فارما، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 11552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2350 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 14098 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4457 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2332 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3347 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1071 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، راية القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار 86.9 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 1103 سهم، 25 ألف سهم، 400 ألف سهمم، 6933 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي نايل سيتي للاستثمار، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 86.9 ألف سهم، 411 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، تحقيق إيرادات النشاط الجاري بلغت 554.87 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2020، وبلغت المبيعات المحلية والصادرات 116.3 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2020.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التشغيلية للعام المالي 2021، مستهدفة صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 164.27 مليون جنيه، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 503.5 مليون جنيه في 2020، وتستهدف مبيعات بقيمة 4.47 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل مبيعات مستهدفة بقيمة 4.57 مليار جنيه خلال 2020، منوهة إلى أن أساس معامل تحويل الدولار يبلغ 16 جنيهاً للبنود المقدرة بالعملة الأجنبية.

كما أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، تحقيق أرباحاً بلغا 5.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل أرباحاً بلغت 4.53 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة 22.88%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 92.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 92.63 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة إلى قيام الشركة بشحن كمية 5460 طن دقيق 82% تعادل 6659 طن قمح، ما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة، بالرغم من انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز، وما تم صرفه كحافز لعلاء النخالة، وتحمل الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج.

فيما أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام، وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل مبيعات بقيمة 7.2 مليار جنيه في 2020، وانخفضت مبيعات الوحدات غير السكنية إلى 3% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في 2020 مقابل نسبة 17% في 2019.

أضافت "سوديك"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مبيعات العام فاقت الأهداف التشغيلية بعد استبعاد مشروع ملاذ لتأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنميتها بالساحل الشمالي، وكان من المخطط أن تساهم مبيعات المشروع بحوالي مليار جنيه من مبيعات الشركة المستهدف في 2020 بإجمالي 8.4 مليار جنيه.