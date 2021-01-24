شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 24-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 24-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، كما استقر سعر الذهب السعودى اليوم.

وفى سياق متصل، استقر الدولار عالميا في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو واشترى 103.54 ين، وتقدم قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6 % للدولار الأسترالي و0.9 % للدولار النيوزيلندي.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 223.94 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.94 ريال بما يعادل 59.69$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 205.28 ريال بما يعادل 54.72$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.95 ريال بما يعادل 52.23$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.96 ريال بما يعادل 44.77$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.63 ريال بما يعادل 34.82$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.97 ريال بما يعادل 29.85$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,965 ريال بما يعادل 1,857$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,568 ريال بما يعادل 417.87$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,942 ريال بما يعادل 59,695$