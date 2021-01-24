شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يدعو للاستثمار بالمحافظات وعدم التكدس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين أصحاب المشروعات الجديدة تحت الإنشاء، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يتجهوا باستثماراتهم الى المحافظات المختلفة وعدم التكدس بالقاهرة، مؤكدا أن أسواق المحافظات بها الكثير من الفرص ومتعطشة لجميع أنواع المنتجات ولديها أعداد سكان كبيرة تمثل قوى استهلاكية قادرة على استيعاب منتجات آلاف من المشروعات الاستثمارية، بالاضافة إلى أن أسعار المنشآت والعمالة والخدمات أرخص بكثير من القاهرة الكبرى الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق أهداف ربحية وجدوى اقتصادية أكبر وأسرع من الاستثمار بمحافظة القاهرة .

وأكد أن القطاع الخاص قادر على مساعدة الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالقرى والمحافظات لأن توسيع الأسواق المستهدفة وتوزيع الاستثمارات فى المحافظات سيخلق فرص عمل أكثر ويحسن من مستوى المعيشة للأفراد الأمر الذى سيخلق طلب أكبر على المنتجات والسلع داعيا الحكومة بضرورة تخصيص حوافز مميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات .

وأشار السقطى إلى أن الإنجازات التى قدمتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير البنية التحتية بمحافظات مصر وتحسين الخدمات من الكهرباء والاتصالات والطرق جعل الاستثمار أكثر سهولة ويسر ومثله مثل الاستثمار فى القاهرة بل قد يكون أسهل نظرا لتوافر الأيدى العاملة المدربة بكثرة فى تلك المناطق .

ولفت السقطى إلى أن محافظة مثل البحيرة لديها عدد سكان يتجاوز 6 مليون نسمة واجمالى قوة العمل بها يصل إلى 2 مليون نسمة كذلك الشرقية بها عدد سكان يمثل 7 % من إجمالى تعداد السكان فى مصرولديها أسواق استهلاكية كبيرة نظراً لارتفاع عدد السكان بها مما يؤدى إلى توسع شديد فى المبيعات كذلك محافظة أسوان التى تعد أفضل مكان للمشروعات التى تستهدف التصدير لأفريقيا فهى بوابة إفريقيا لمصر، بوابة مصر لإفريقيا، حيث إنها ملاصقة لأسواق تجمعات إقليمية إفريقية واعدة لمجموعة دول الكوميسا الذى يبلغ عدد سكانه أكثر من 380 مليون نسمة وحجم تجارته يبلغ 62 مليار دولار سنوياً مطالبا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدراسة أسواق المحافظات المحلية جيدا واختيار الأنسب منها لمنتجه أو الخدمة التى يقدمها لضمان نجاح مشروعه.

وأضاف أن الاستثمار فى المحافظات لا يحرم المشروع من تسويق منتجاته بالقاهرة وإنما يدعمها خاصة وأن هناك توسعا ملحوظا فى استخدام نظم التسويق الالكترونى وصاحبه توسع فى شبكات وخدمات التوصيل والشحن مما أسفر عن إلغاء جميع الحدود والمسافات بين المحافظات وسهل عمليات التسويق بجميع الأسواق المحلية .