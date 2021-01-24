شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 24-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 24-1-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.93 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع، مقابل 48.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.73 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.93 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.78 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.93 جنيه للشراء.

52.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.92 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.01 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.