شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 24-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 24-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 19.03جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى عند4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.03 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.03 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.01 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.04 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.02 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.