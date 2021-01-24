شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التشيكى برئاسة عماد السويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى التشيكي لمدة 3 سنوات وذلك برئاسة المهندس عماد السويدي.

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 19 الصادر بتاريخ الأحد 24 يناير 2021، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 648 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التشيكي.ط، وفيما يلي التشكيل الخاص بالجانب المصري لمجلس الأعمال المصرى التشيكي.