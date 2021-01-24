شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-1-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-1-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، وسجل فى البنك الأهلي المصرى 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 19.03جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.