شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي، على ارتفاع أيضاً.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2356 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14175 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3346 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، راية القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار 86.9 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 1103 سهم، 25 ألف سهم، 400 ألف سهمم، 6933 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي نايل سيتي للاستثمار، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 86.9 ألف سهم، 411 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، تحقيق إيرادات النشاط الجاري بلغت 554.87 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2020، وبلغت المبيعات المحلية والصادرات 116.3 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2020.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التشغيلية للعام المالي 2021، مستهدفة صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 164.27 مليون جنيه، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 503.5 مليون جنيه في 2020، وتستهدف مبيعات بقيمة 4.47 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل مبيعات مستهدفة بقيمة 4.57 مليار جنيه خلال 2020، منوهة إلى أن أساس معامل تحويل الدولار يبلغ 16 جنيهاً للبنود المقدرة بالعملة الأجنبية.