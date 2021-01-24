شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن للمستهلك بين 13800 – 14000جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 24-1-2021 استقرارا حسبما، أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه.

وكانت شعبة مواد البناء أكدت أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من زيادة الإنتاج المحلى من الأسمنت، وذلك بعدما تم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم اقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.