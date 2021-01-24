شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 24-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 24-1-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الخميس، وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره أيضا عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل هبط الجنيه الإسترليني 0.2% من ذروة عامين ونصف العام التي بلغها الأسبوع الماضى ليستقر عند 1.3707 دولار.

وتراجع الدولار الكندي 0.2 % إلى 1.2671 للدولار الأمريكي مع انخفاض أسعار النفط اليوم، لكنه مرتفع 0.5 % هذا الأسبوع وبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا بعد أن فاجأ بنك كندا المركزي بعض المتعاملين بعدم خفض أسعار الفائدة، واستقر مؤشر الدولار عند 90.110 وانخفض 0.7 % في الأسبوع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.