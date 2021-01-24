شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأحد.. انخفاض سعر البيض البلدى والمزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-1-2021 استقرارا فى السوق المحلى مع انخفاض في أسعار البيض المزارع والبلدي، حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكيلو من الدواجن في بين 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها مقابل 28 جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33 جنيها مقابل 34 ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها.