شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الأحد.. 650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الأسمنت والجبس والطوب استقرارا فى السوق المحلى اليوم الأحد 24-1-2021، حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر الأسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت شعبة مواد البناء أكدت أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من زيادة الإنتاج المحلى من الأسمنت وذلك بعدما تم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدى إلي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.