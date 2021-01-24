شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قطاعات تصعد ببورصة الكويت في مستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحاً 28.63 نقطة ليصل إلى مستوى 5715.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% رابحاً 35.93 نقطة ليصل إلى مستوى 6237.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.76 نقطة ليصل إلى مستوى 4685.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحاً 21.42 نقطة ليصل إلى مستوى 4865.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 145.9 مليون سهم بقيمة 25.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5457 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.51%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.03%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%.

في سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية العقارية، أنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر السهم أو كمية التداول بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقاً، وليس لدى الشركة أي معلومات عن أسباب هذه التداول غير الاعتيادي.

في سياق آخر أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، تقدمها بأقل الأسعار لبعض البنود في المناقصة بشأن توريد آليات ووسائل نقل برية للإدارة العامة للإطفاء بقيمة 4.6 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أن هذه النتيجة قد أعلنت على مواقع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ولم يتم إخطار شركتها التابعة رسمياً.