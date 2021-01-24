شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت: لم يتقدم مشترون جدد لبيع حصة السويس للأسمنت فى أسمنت الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بورصة الكويت، عدم تقدم أي طرف آخر لدخول المزاد المقرر عقده اليوم الأحد، لبيع نسبة 51% من أسهم شركة أسمنت الهلال، وسوف تستكمل إجراءات البيع بين البائع والمشتري الابتدائي.

وكان مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت قد وافق في مارس 2020 على بيع مساهمة الشركة في شركة أسمنت الهلال والبالغة 51% لأي مشتري مهتم، وتنفيذ الصفقة بالقيمة العادلة التي تعكس مضاعفة ربحية مقبول.

وحدد السعر الابتدائي لسهم أسمنت الهلال بنحو 0.05798 دينار، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين دينار تقريباً (9.93 مليون دولار)، كما تم شركة المركز المالي الكويتي حساب عملاء للعميل شركة السويس للأسمنت كطرف بائع، وشركة السهم الفضي العقارية كطرف مشترٍ.

وتُعد شركة السويس للأسمنت أكبر مساهم في أسمنت الهلال بنحو 51%، فيما يمتلك جاسم مرزوق بودي، ومروان مرزوق بودي ومجموعتهما 43.76% في "أسمنت الهلال".